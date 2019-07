Liti, risse e pregiudicati pericolosi: sospesa la licenza del locale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - La divisione di polizia amministrativa di Fermo ha notificato un provvedimento di sospensione dell’attività, al titolare di un esercizio pubblico a Monte San Pietrangeli.Tutto è stao deciso a conclusione di una serie di mirati controlli dei carabinieri. Il bar, oggetto del provvedimento, è risultato un ritrovo abituale di soggetti pregiudicati e pericolosi per l’ordine pubblico nonché scenario di liti tra avventori e per tali motivi, con la sospensione, che prescinde dalla diretta responsabilità del titolare dell’esercizio, il Questore di Fermo ha decretato la temporanea sospensione della licenza per sette giorni.