Ascoli, panino con la porchetta a chi beve più vino: la Polizia blocca tutto, il titolare rischia la licenza

ASCOLI - Il gestore di 72 anni di un locale che aveva organizzato in città, per questa sera, una gara tra clienti in cui averebbe vinto un premio chi, nel giro di 60 minuti, tra una porchetta e l’altra si sarebbe scolato più litri di vino.

Per mettere in piedi la sfida tra bevitori incalliti non aveva esitato a pubblicare un post su Facebook, garantendo vino bianco o rosso a volontà al prezzo di 15 euro a tavolo, ognuno con un massimo di 4 clienti. La squadra vincitrice avrebbe ricevuto in regalo un panino con la porchetta e la pubblicazione di una foto ricordo sulla pagina Facebook del locale. La polizia ha fermato tutto e convovato il tiolare in Questura: ora sta infatti inviando un dossier su quanto accaduto ai competenti uffici comunali, che rilasciarono la licenza al gestore del locale.