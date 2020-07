Un'altra pirata della strada: caccia ad una donna che ha travolto un anziano ed è scappata

GROTTAMMARE - Ancora una pirata della strada pochi giorni dopo l'ultimo episodio. La polizia locale di Grottammare è sulla tracce di un'auto, condotta da una donna, che mercoledì, ha investito un anziano che stava attraversando la strada in via Alighieri.

La conducente del veicolo non si è infatti fermata a prestare soccorso ed è andata via. La persona investita è stata soccorsa dall'ambulanza e trasportato in ospedale mentre la polizia locale è sulle tracce dell'auto pirata e si sta affidando sia alle testimonianze delle persone che hanno assistito alla scena che alle telecamere di videosorveglianza che si trovano lungo i potenziali percorsi effettuati dall'auto pirata per allontanarsi dal punto dell'incidente.

