Travolto sotto casa: caccia al pirata scappato con un Suv. Uomo di 51 anni in gravissime condizioni

MAIOLATI SPONTINI - Una comunità sotto choc dopo l'incidente di ieri sera intorno alle 22 a Maiolati. Ormai da diverse ore è caccia al conducente di un fuoristrada bianco che ha investito un uomo e poi senza fermarsi si è dato alla fuga. E' stasto portato in ospedale e versa in condizioni gravi un 51enne del posto travolto sotto casa, in via Spontini dal suv bianco che ha proseguito la corsa in direzione Moie. Sul posto è intervenuto il 118 che ha trasportato l'uomo all'ospedale di Torrette. I carabinieri hanno avviato un'indagine sulla ricostruzione dell’incidente e stanno raccogliendo elementi e testimonianze utili per risalire al pirata.

