Entra in una casa all'alba, con un vetro spaccato sgozza una donna e ferisce gravemente il marito /Chi sono le vittime

JESI - Omicidio choc a Jesi questa mattina. Un uomo di circa 30 anni, già seguito dai servizi sanitari per problemi psichiatrici, è entrato nell'abitazione di una coppia. Una volta scoperto, ha sgozzato la donna e ferito gravemente il marito. L'uomo è stato fermato ed è ora in caserma a Jesi.



La donna uccisa è Fiorella Scarponi, il marito grave all'ospedale dopo l'aggressione nel sonno è Italo Giuliani, presidente della Libertas.



