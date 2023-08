SAN BENEDETTO - Sospesa l’attività di pubblico spettacolo in due locali presenti sul lungomare per non essere in possesso dell’autorizzazione all’attività di intrattenimento e spettacolo. L’amministrazione comunale ha emesso due ordinanze, a firma del dirigente Giuseppe Coccia, ai danni di due locali che insistono sul lungomare, rispettivamente in viale Rinascimento e in viale Marconi. Nel primo, al momento del controllo era in corso un concerto musicale e nel corso dell’ispezione è stata accertata violazione all’articolo 666 del codice penale ovvero l’assenza di licenza per spettacoli e intrattenimenti di qualsiasi natura.



Da qui l’ordinanza della cessazione dell’attività di spettacolo e nel caso di perseveranza del reato si procederà con la chiusura del locale. Lo stesso per l’attività in viale Marconi, dove al momento del controllo era in corso una serata danzante con diffusione sonora ad opera di un disk jockey mediante consolle e anche in questo caso senza la licenza per il pubblico spettacolo. Prosegue dunque la lotta dell’amministrazione alla movida molesta con controlli che vengono eseguiti dal corpo della Polizia municipale coadiuvato dalle altre forze dell’ordine nei locali della Riviera. Sulla base dell’ordinanza sindacale, in vigore dallo scorso fine giugno, i controlli sono mirati a verificare se gli orari, i decibel e soprattutto la presenza di licenze vengono rispettate dai titolari dei locali. Il tutto al fine di garantire la quiete pubblica soprattutto durante la notte che spesso viene disturbata da musica ad alto volume proveniente in particolare dagli chalet sul lungomare. Attualmente è in vigore l’ordinanza sindacale che fissa alle 3 la chiusura dei bar e alle 5.30 quella delle discoteche e degli stabilimenti balneari che fanno intrattenimento.