Party senza licenza e una cameriera in nero, stangata sul ristorante: denunciata la titolare

JESI – Organizzava party senza licenza, pubblicizzandoli perfino sui social e facendo pagare un biglietto d'ingresso di 5 euro. Il noto ristorante, nelle campagne di Jesi, è stato pesantemente sanzionato dalla Squadra Amministrativa e di Sicurezza della questura di Ancona, insieme al personale del Commissariato di Jesi e del Comando provinciale dei Vigili del fuoco che hanno eseguito congiuntamente un controllo nei giorni scorsi.

All’ingresso del locale la titolare aveva organizzato un servizio di rilascio ticket con addetti alla security: i clienti pagavano 5 euro per assistere all'evento musicale e consumare un drink. E’ stato accertato che l’area di somministrazione del locale era molto più ampia di quella realmente autorizzata dal Comune di Jesi, che ha emesso un'ordinanza per far cessare immediatamente l'attività di intrattenimento svolta senza licenza. Nel controllo è emerso che una cameriera lavorava in nero al bar esterno del locale, per cui la titolare è stata segnalata all'ispettorato provinciale del lavoro. Anche i Vigili del fuoco hanno rilevato delle irregolarità: l'attività veniva svolta senza la Scia antincendio per attività di pubblico spettacolo, inoltre alcuni presidi antincendio non erano stati sottoposti a regolare manutenzione semestrale. Entrambe le carenze prevedono una sanzione penale a carico della titolare, che è stata denunciata e ora rischia una maxi multa.