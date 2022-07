Investito mentre fa consegne, 36enne si salva lanciandosi dentro il suo furgone

ANCONA - Incidente choc questa mattina attorno alle 7 in via Scandali, dove un 36enne, mentre attraversava la strada, è stato investito da un furgone guidato da un 50enne. Vedendo arrivare il mezzo fuori controllo, il 36enne si è lanciato di corsa all’interno del suo furgone in sosta, con il quale stava effettuando delle consegne per conto della pasticceria in cui lavora, ma non è riuscito a schivarlo: è stato colpito alla gamba, mentre i due veicoli entravano in collisione. I passanti hanno dato l’allarme al 112. Sul posto, la Croce Rossa di Ancona, l’automedica del 118, i vigili del fuoco e la polizia. Il 36enne è stato portato al pronto soccorso di Torrette con un codice di media gravità. Illeso l’uomo che lo ha investito.