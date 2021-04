Una stufetta va in cortocircuito, scantinato in fiamme vicino all'Adriatica

PORTO SANT’ELPIDIO - Il cortocircuito di una stufetta accesa ha innescato un incendio mandando a fuoco lo scantinato di un’abitazione. Tanti danni ma, per fortuna, nessun ferito.

I proprietari dell’abitazione di via Corridoni erano in casa e hanno chiesto aiuto. I vigili del fuoco di Fermo sono arrivati con tre mezzi e in breve hanno spento le fiamme ma il locale è stato dichiarato inagibile . Era un luogo di ritrovo per la famiglia, c’era tanta legna e mobili vari andati distrutti. Danni da fumo prodotto dalla combustione alle pareti. Il proprietario ha cercato di salvare il salvabile nell’attesa dei pompieri che sono stati comunque tempestivi. L’incendio è divampato alle 16 di ieri e nei primi momenti si è temuto il peggio per la prossimità della statale e per il fatto che il vicolo stretto è densamente abitato.

«Fortunatamente ero in casa – dice il proprietario – altrimenti sarebbe andato tutto a fuoco, nel male è andata bene». Messa l’area in sicurezza il caposquadra dei vigili del fuoco ha spiegato che l’incendio è da attribuire a una stufetta malfunzionante. Non è stato necessario evacuare lo stabile perché tutti i locali, salvo quello sotterraneo, sono integri. Incendi di natura elettrica si verificano in particolare proprio nelle abitazioni e, a differenza di quanto si possa pensare, sono i televisori i più pericolosi, provocano il 26% di incendi, più delle stufe elettriche e delle coperte termiche, dei quadri elettrici e delle condutture.

