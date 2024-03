FERMO Un riconoscimento al lavoro fatto fino a questo momento e uno stimolo ad andare avanti nel percorso intrapreso. Fermo, per il terzo anno consecutivo, fra le 110 Città italiane Plastic Free 2024: nei giorni scorsi al Teatro Carcano di Milano si è svolta la cerimonia nazionale con la consegna di una targa a forma di tartaruga, simbolo dell'associazione e di un attestato con la seguente motivazione: "riconoscimento Plastic Free anno 2024 a Fermo per l'impegno profuso e la sensibilità verso l'ambiente e le future generazioni". A ritirarli per la città, il presidente del consiglio comunale di Fermo Francesco Trasatti, Alessandro Sabbatini e Alessandro Cesetti della Sezione Plastic Free di Fermo.

L’impegno

«Questo premio attesta l'impegno ed il lavoro della Città di Fermo verso l'ambiente e verso il suo rispetto ma è anche un incoraggiamento a proseguire - le parole del Sindaco Paolo Calcinaro -. Siamo onorati che a livello nazionale abbiano voluto comprenderci fra le 110 città italiane che con progetti e iniziative si sono impegnate per creare e diffondere una sensibilità sulla riduzione del consumo di plastica, sulla sostenibilità e su un futuro migliore per tutti. Un grazie all'assessore Ciarrocchi, alla sezione di Fermo Plastic Free sempre per la grande attività di coinvolgimento e sensibilizzazione ed all'Asite».

«Il riconoscimento ottenuto ci incoraggia ad andare avanti sulla strada intrapresa come dimostra anche la partecipazione ad ogni iniziativa Plastic Free ed al grado di attenzione verso questa tematica - ha detto l'assessore alle politiche ambientali Alessandro Ciarrocchi - . Con la sezione Plastic Free di Fermo, per cui ringrazio il referente Alessandro Sabbatini, è stato ormai avviato un fitto calendario di iniziative volte a sensibilizzare i cittadini, famiglie e bambini sull'assoluta importanza di un ambiente privo di plastica».

L’ambiente

Per il presidente del consiglio comunale Francesco Trasatti «l'impegno verso l'ambiente è molto forte e sentito e questo riconoscimento lo certifica, così come la partecipazione dei cittadini alle varie iniziative di sensibilizzazione. Anche quello con Plastic Free è uno degli appuntamenti più partecipati, al quale i fermani e non solo dimostrano molta vicinanza, così come le scuole e le famiglie».

«Questi premi rappresentano anche lo stimolo per aumentare il grado di sensibilizzazione sull'ambiente coinvolgendo sempre più le giovani generazioni, le scuole, gli alunni e le famiglie, un motivo per accrescere sempre più la cultura ambientale che è assolutamente necessaria e imprescindibile», ha detto il consigliere comunale Giulio Pascali, che dall'inizio segue il progetto Plastic Free di Fermo. Soddisfazione è stata espressa da Alessandro Sabbatini, referente sezione di Fermo di Plastic Free, che ha ricordato come «questo riconoscimento viene attribuito dopo che i Comuni hanno superato la valutazione del comitato interno su ben 23 punti, basata sulla sensibilizzazione sul territorio, la gestione dei rifiuti urbani, le attività virtuose realizzate dall’Ente Comunale, la lotta agli abbandoni illeciti e la collaborazione con i referenti e i volontari locali Plastic Free».