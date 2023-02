Schianto mortale in A14, esposto depositato da Cesetti e Interlenghi: «Subito il tratto in sicurezza»

FERMO - Schianto mortale in A14, esposto depositato. L’esposto è rivolto a tutti coloro che saranno ritenuti responsabili e per tutti i reati che saranno ravvisati, compresi gli illeciti amministrativi (punibili penalmente ai sensi del Dlgs 231/01). Questa mattina il consigliere regionale del Partito Democratico Fabrizio Cesetti e il capogruppo di Fermo Capoluogo Renzo Interleghi hanno provveduto a depositare negli uffici della Procura della Repubblica nel Tribunale di Fermo un esposto relativo al tragico incidente stradale verificatosi il 4 febbraio scorso nel tratto autostradale della A14, all’interno della galleria Castello nel Comune di Grottammare, costato la vita ad Andrea Silvestrone e a due suoi figli.

«Immediata adozione di provvedimenti»

«Nell’attesa che ora la magistratura svolga il suo compito – hanno spiegato Cesetti e Interlenghi – chiediamo l’immediata adozione di provvedimenti volti a garantire la massima sicurezza della percorrenza di questo tratto autostradale e che si passi dalle parole ai fatti per il completamento della terza corsia della A14 a sud di Porto Sant’Elpidio».

Domani l'addio

Sono tornate a casa, a Montesilvano, le salme dell'atleta paralimpico 49enne Andrea Silvestrone e dei due figli morti sabato mattina in seguito a un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A14, in galleria, a Grottammare. Oggi dalle 15 la camera ardente nella casa funeraria Dimora del silenzio a Montesilvano, domani alle ore 11 i funerali nella parrocchia Visitazione della Beata Vergine Maria, in via Carlo Alberto dalla Chiesa a Pescara.