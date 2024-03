Asporta carburante e guida con la patente revocata: denunciato un pregiudicato

MONTE SAN PIETRANGELI - I militari della stazione dei Carabinieri di Monte San Pietrangeli hanno concluso un'attività investigativa che ha portato alla denuncia in stato di libertà di un 48enne di Torre San Patrizio: gli accertamenti compiuti, supportati dall'analisi di filmati estratti da sistemi di videosorveglianza privati, hanno permesso di chiarire che l'uomo aveva asportato del carburante utilizzando la propria autovettura, nonostante avesse la patente di guida revocata.

In particolare l’uomo, già in affidamento ai servizi sociali per altre vicende penali, aveva a disposizione delle tessere carburante di un’associazione che utilizzava invece a suo vantaggio. In due precedenti occasioni i Carabinieri avevano già denunciato l’uomo perché in possesso di patenti false.