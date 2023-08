FERMO - Ci siamo. Fermo è pronta a tornare indietro nel tempo. Stasera e soprattutto domani il capoluogo si tufferà nel passato per la Cavalcata dell’Assunta. Oggi il corteo storico in notturna, poco dopo le 20 le campane del Duomo inizieranno a suonare per annunciare l’imminente partenza del corteo. L’inizio dello spettacolo è previsto alle 20.30 con la sfilata di musici e alfieri che, scendendo da via Mazzini, entreranno in piazza fermandosi davanti al Palazzo dei Priori per una breve esibizione.

La sfilata



Al centro della prima scena saranno quindi alfieri, musici, il capitano della Rocca e i Morlacchi che andranno a prendere le Magistrature in piazza del Popolo, dopodiché si formerà un piccolo corteo sino a San Zenone per permettere ai Priori di riunirsi con le rispettive contrade e di ricevere la benedizione di fra Andrea. Prende vita così il corteo grande che giungerà fino in Duomo per la consegna dei doni all’Assunta. Dopo la cerimonia il corteo si formerà nuovamente per raggiungere il palazzo comunale per l’estrazione delle batterie. Ogni contrada infatti ha avuto assegnato il suo cavallo.

L’abbinamento c’è stato venerdì sera nel corso della cerimonia della Tratta dei Barberi in Piazza del Popolo. Una folla numerosa si è radunata per conoscere i cavalli provenienti da diverse parti d’Italia: Audace da Clodia, Azoto da Clodia, Demoni, Diamante Prezioso, All, Cristal Grey, Clorindia, Curiossa, Corallu e Baronessa. Ogni Priore ha estratto il cavallo con cui la contrada gareggerà alla corsa del Palio del 15 agosto.

Ecco gli abbinamenti: Castello con Baronessa, Campolege con All, Capodarco con Cristal Grey, San Martino con Corallu, Torre di Palme con Demoni, Molini Girola con Clorindia, San Bartolomeo con Azoto da Clodia, Fiorenza con Audace da Clodia, Campiglione con Curiossa, Pila con Diamante Prezioso. Domani prima il corteo storico. La corsa al Palio inizierà alle ore 17 nel tratto di strada che va da Piazza Ostilio Ricci fino all’arco di accesso a piazza del Popolo, in viale Vittorio Veneto.