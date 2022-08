FERMO - Il Tiro al Canapo 2022 è dei forzuti della contrada Fiorenza: questo l’esito della notte di martedì, quando al Girfalco si sono sfidate le squadre dei tiratori delle dieci contrade fermane nell’ambito delle iniziative per la Cavalcata dell’Assunta.

In finale i biancoviola contro i rossoneri della contrada San Bartolomeo, le due contrade che hanno raccolto più vittorie in questo gioco storico, con Fiorenza che ora arriva a sette e San Bartolomeo che resta in testa con quattordici.

Lo scenario



Bellissimo il colpo d’occhio delle tifoserie che hanno animato il Girfalco e sostenuto le squadre. Grande risultato per il priore Luigi Volpi: «Sono molto soddisfatto della vittoria, i ragazzi erano carichi fin dai primi allenamenti e ieri sera avevano negli occhi la voglia di vincere! Un ringraziamento particolare va a Lorenzo Paniccià, il nostro allenatore: nonostante i mille impegni con la Protezione civile ha trovato il tempo necessario per creare un grande gruppo con la collaborazione di Luciano Paradiso, Giordano Fabbrizi e Stefano Sabatini. E un ringraziamento anche ai tanti contradaioli che erano presenti e hanno incitato la squadra dalla prima all’ultima tirata».



I protagonisti



Ecco i nomi dei tiratori biancoviola: Lorenzo Pompei, Daniele Flamini, Emanuel De Piazzi, Lorenzo Simoni, Michele Vittori, Filippo Montanari, Lorenzo Giacobbi, Michele Paradiso, Andrea Pasquini, Edoardo Piergallini, Alessandro Quinzi, Lorenzo Rogante. La gara è stata diretta dal capo arbitro italiano e vice mondiale Andrea Nasso, coadiuvato dai laterali Andrea Mignani e Simone Belà, e da Beatrice Brandimarti e Luigina Subrini arbitri di tavolo. La serata è stata l’occasione per tributare un riconoscimento agli atleti della Asd Cavalcata dell’Assunta.



Il riconoscimento



Si tratta dei tiratori della squadra della rievocazione storica che è composta da Paolo Vallesi, Eric Clementi, Alberto Indiveri, Fabio Longobardi, Alessandro Ferrara, Eros De Santis, Michele Paradiso, Luca Ferroni, Raffaello Parlatoni, Maurizio Balacco, allenati da Luciano Paradiso e Rinaldo Sollini, a cui si aggiunge Francesco Imbimbo, oggi collaboratore tecnico e componente della squadra, precedentemente apprezzato allenatore.