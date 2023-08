SANT’ELPIDIO A MARE Scocca l’ora della sfida. L’ambito Secchio, simbolo della rievocazione più antica delle Marche, torna in palio stasera, per l’edizione numero 71 della Contesa. Ieri sera l’apertura dei giochi, con la proclamazione del Capitano del popolo. Confermato, come nel 2022, Alessandro Bigioni, che da protocollo è stato annunciato al pubblico in piazza Matteotti, è uscito dalle porte della basilica della Misericordia per poi ricevere l’investitura in Collegiata.

Il cerimoniale della Contesa 2023 era partito venerdì sera con Bandiere nella notte, la spettacolare esibizione degli sbandieratori del gruppo storico, capaci ancora una volta di coinvolgere il pubblico che ha riempito la piazza con un’esibizione emozionante. Ora rimane il momento clou. Dalle 16, saranno chiamate a salire verso la piazza centrale, una dopo l’altra, le contrade di San Giovanni, Santa Maria, San Martino e Sant’Elpidio, in ordine inverso rispetto alla classifica dell’ultima edizione, seguite dalle delegazioni foranee di Santa Caterina, Santa Croce, Porto e Castel Di Castro. Completato l’arrivo ed effettuati i saluti del sindaco Alessio Pignotti nei panni del podestà, il via alla sfilata, che riscenderà lungo corso Baccio, svolterà a destra per viale Roma, via Po e via Moro per poi raggiungere il vecchio stadio Mandozzi.

Dopo il saluto degli sbandieratori e musici, che eseguiranno anche l’inno nazionale, sarà consegnato il premio intitolato a Giulio Governatori al gonfaloniere di giustizia chiamato ad arbitrare le gare al gioco del pozzo. Il solenne giuramento dei capitani delle squadre precederà il sorteggio dell’ordine delle partite tra le 24 combinazioni possibili. A quel punto, finalmente, sarà Contesa ed in un’ora col fiato sospeso, le 4 squadre daranno tutto per superare le rivali nel punteggio e conquistare il Secchio.

L’inizio del gioco è previsto intorno alle 19.30, al termine la premiazione ed i baccanali fino a tarda notte per le vie del centro storico per la contrada trionfatrice.