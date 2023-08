FRANCAVILLA D'ETE - Mancano pochi giorni alla Notte dell’Orgoglio Marchigiano, la manifestazione di Francavilla D’Ete. Quella che si terrà sabato 19 agosto è la 23esima edizione di una manifestazione cresciuta negli anni e riconosciuta di alto valore promozionale delle eccellenze marchigiane. Nel Gran Galà del 19 saranno infatti assegnati i premi a chi si è distinto in diverse categorie i cui nominativi, sono stati resi noti ieri mattina dal Sindaco Nicola Carolini, affiancato dai consiglieri regionali Jessica Marcozzi, Fabrizio Cesetti, Marco Marinangeli a rappresentare la Regione che sostiene finanziariamente in parte la manifestazione data la convergenza di intenti promozionali del territorio, e anche dal Presidente della Provincia fermana Michele Ortenzi che la Patrocina unitamente alle altre province Marchigiane.

«Quest’anno - ha esordito con orgoglio il sindaco Carolini - abbiamo avuto il patrocinio di ben 109 Comuni dei 220 totali delle Marche, oltre che delle 5 Province e della Regione che crede in questa iniziativa che è seria e premia solo i meritevoli perché qui nessuno paga per avere il riconoscimento e il premio viene assegnato solo sulla base di requisiti di qualità scrupolosamente esaminati dalla commissione». A ricevere la statuetta del Guerriero Marchigiano ideata da Noris Rocchi quest’anno saranno: Carlo Macchini per la categoria Sport; Fiam Italia Srl per l’Imprenditoria; Intreccio Vivo per Storia e Tradizioni; Janux srl per l’Innovazione; Augusta Tomassini per la Cultura; Fondazione Lega del Filo D’Oro per Sociale e Volontariato; il dott. Roberto Trignani per la Ricerca scientifica; Rebecca Liberati per Tv e Spettacolo; Pierpaolo Palloni per la Musica; Diasen Srl e Andolfi & C per l’Ambiente. Il premio Orgoglio Italiano sarà assegnato all’Aeronautica Militare italiana e 313° gruppo addestramento Acrobatico. A precedere la notte più fashion dell’anno con i tanti ospiti vip previsti (Convertini, Pasotti, Rubini, Mengoni, Giorgi, Ferradini, Foresi, Borselli) i festeggiamenti a Francavilla D’ete inizieranno già da lunedì 11 agosto con la Sagra del maialino e delle patate al forno che andrà avanti fino al 20».