Vede un'auto sommersa nel sottopasso con donna imprigionata e si tuffa: salvata

Vede un'auto sommersa nel sottopassaggio invaso dall'acqua, la donna alla guida che picchia contro il vetro. Non ha esitato a tuffarsi Luca Ortu, 45 anni, originario di Alghero, che, a Francavilla al Mare (Chieti), intorno alle 14 ha salvato la signora da annegamento certo. «Mi sono reso conto che non si poteva aspettare. Non mi sento un eroe» anche se, racconta, «mi è sembrato di vedere un film». Poi ha atteso l'arrivo del 118 per la donna, ed è tornato a casa a piedi correndo.