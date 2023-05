FERMO - Torna il caldo e tornano dame e cavalieri. A Fermo è già clima da Cavalcata dell’Assunta. Domani la nomina dei gonfalonieri e l’investitura dei priori. L’evento a partire dalle 20.55. Tutto inizierà in piazza del Popolo con il passaggio delle contrade e l’uscita dal Palazzo dei Priori. Il secondo atto vedrà gonfalonieri, priori e contradaioli sfilare in abiti d’epoca per il centro, lungo il viale del Girfalco e fino ad arrivare all’interno del Duomo, dove si terrà la cerimonia celebrata da don Michele Rogante. La conclusione sarà segnata dal ritorno in piazza del corteo.

I protagonisti

Tra i priori nessun nuovo nome, ma solo riconferme a partire da Cristian Malloni (Campiglione) che, dopo la vittoria del Palio 2022, dovrà pronunciare il giuramento. Parole che condivideranno Emiliano Foglini (Campolege), Stefano Postacchini (Capodarco), Giorgio Prugnoletti (Castello), Luigi Volpi (Fiorenza), Marco Tirabassi (Molini Girola), Francesco Catini (Pila), Gian Luca Iervicella (San Bartolomeo), Renato Montagnoli (San Martino) e Samuele Bruni (Torre di Palme). Ad essere nominati, anche i gonfalonieri che, tra attestazioni di fedeltà al ruolo e nuovi ingressi, saranno invece Andrea Giacomozzi (Campiglione), Leonardo Leonardi (Campolege), Enrico Nucci (Capodarco), Emanuele Santarelli (Castello), Marco Mazzoni (Fiorenza), Andrea Terriaca (Molini Girola), Fabrizio Marcaccio (Pila), Marco Ferranti San Bartolomeo), Andrea Marcaccio (San Martino) e Luigi Baldo (Torre di Palme). Nel gruppo, le generazioni si incontrano e si confrontano e allora troviamo, con i suoi 28 anni, il più giovane, Iervicella di San Bartolomeo, accanto al veterano Montagnoli che di anni ne ha 58 e guida San Martino dal 2014.

Le nomine

Nell’anno successivo, il 2015, sono invece entrati in carica Bruni (Torre di Palme) e Tirabassi (Molini Girola), entrambi classe ’86. A guidare Pila il trentunenne Catini subentrato nel 2016, mentre nel 2019, in casa Fiorenza, ha ereditato la carica che fu anche di suo padre Alfredo, Volpi, per così dire figlio d’arte insieme a Malloni anche lui attivo in sul fronte gallonero sulle orme del padre Enrico. Lo stesso Malloni (Campiglione), insieme a Foglini (Campolege), Prugnoletti (Castello), Postacchini (Capodarco) e Iervicella (San Bartolomeo), ha assunto la carica nel 2021.