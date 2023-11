Fermo, moto contro un furgone: centauro 20enne soccorso dall'eliambulanza

FERMO - Brutto incidente oggi pomeriggio intorno le 15 lungo la strada che collega Fermo a Porto San Giorgio, dove, per cause ancora al vaglio della Polizia Locale, si sono scontrati un furgone ed una moto, condotta da un ragazzo 20enne. Ad avere, la peggio, ovviamente, il ragazzo in sella alla motocicletta, soccorso dai sanitari della Croce Azzurra di Porto San Giorgio e dalla Croce Verde di Fermo: il 20enne, che comunque è rimasto è sempre cosciente, è stato affidato all'eliambulanza per un rapido trasporto all'ospedale regionale di Torrette.