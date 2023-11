FERMO - Un portafogli sottratto ad un cliente in un supermercato, capi d’abbigliamento, un colpo in abitazione e una condanna da scontare. Sono i reati al centro delle operazioni messe a segno negli ultimi giorni dai carabinieri nel Fermano, in azione per reprimere i crimini contro il patrimonio. Nei guai una coppia di nazionalità marocchina, 67 anni lui, 46 lei, residenti a Petritoli. Sono stati riconosciuti come gli autori del furto ai danni di un cittadino cinese in un supermarket di Monte Urano.

Mentre l’uomo stava facendo spesa, gli hanno sfilato il portafogli, poi ritrovato in una cassetta postale, contenente 200 euro e 1000 yen. È stato invece scovato a Lido Tre Archi dai militari della stazione di Porto San Giorgio un marocchino di 45 anni. Doveva scontare un anno e mezzo di carcere per il reato di ricettazione, commesso a Civitanova nel 2020: è stato arrestato dando esecuzione all’ordine di carcerazione della Procura di Macerata. Il personale dell’Arma di Monte San Pietrangeli si è occupato invece del caso di un cinquantenne di Rapagnano, pregiudicato, e di un bulgaro di 31 anni residente a Porto Sant’Elpidio.



Le accuse



Il primo è accusato di furto aggravato, per il colpo commesso in un’abitazione. Il secondo deve rispondere invece di favoreggiamento. Avrebbe aiutato il conoscente ad eludere le indagini, non dichiarando di essere l’utilizzatore dell’auto coinvolta nell’azione criminosa. I carabinieri di Porto San Giorgio, infine, sono arrivati ad identificare un rumeno, nato nel 1995, al termine di un’indagine per furto. Le forze dell’ordine non hanno dubbi che sia stato lui ad asportare una borsa ed una giacca griffate da un negozio. Ha eluso la barriera antitaccheggio e si è allontanato con merce del valore di 1800 euro. Una serie di risultati concreti, per i quali il comando provinciale ribadisce l’importanza della collaborazione dei cittadini.