AMANDOLA Il direttivo zonale della Cna di Amandola, guidato dal presidente Giuseppe Paciotti, ha organizzato il confronto pubblico con i candidati a sindaco a La Collegiata. A coordinare l’incontro il direttore generale Andrea Caranfa.

I numeri

«La tornata elettorale - ha detto - coinvolge 22 Comuni sui 40, il 55% delle amministrazioni per 35.314 abitanti pari al 21,07% del totale. La realtà economica nei Comuni fermani chiamati al voto è di 4.171 imprese (di cui 1.485 artigiane), pari al 24,51% delle 17.018 attive. La nostra associazione incontra i candidati per trasferire loro le istanze del mondo produttivo del territorio, con l’intento di sollecitare riflessioni ed essere da stimolo, ma anche di proporre soluzioni». Giuseppe Paciotti ha tracciato una panoramica della demografia d’impresa amandolese: «I dati più aggiornati ci riferiscono della presenza di 445 imprese ad Amandola, di cui 130 artigiane, per 900 occupati registrati, sui 55.565 provinciali. Negli ultimi 10 anni il tessuto economico ha perso 25 imprese, rispetto alle 470 del 2014. Le imprese femminili sono 122, pari al 27,42% del totale, incidenza che è del 24.45% sul totale delle imprese della provincia».

Il confronto ha visto i candidati Piergiorgio Lupi, Adolfo Marinangeli e Lando Siliquini chiamati a rispondere su alcuni quesiti elaborati dal direttivo: «Ai candidati abbiamo chiesto di esprimersi riguardo alcune tematiche care al mondo che rappresentiamo - ha spiegato Caranfa - a partire dalle politiche fiscali utili a rispondere alle esigenze delle imprese, per incentivare l’avvio di imprese fino alle azioni che favoriscano la ricollocazione dei disoccupati e l’impiego dei giovani».

I temi

Focus anche sulle fasce di popolazione più deboli e i presidi sanitari. Il presidente della Cna Emiliano Tomassini ha sottolineato l’importanza del territorio di Amandola per lo sviluppo complessivo del Fermano in ottica della ripartenza anche grazie al corretto utilizzo dei fondi Pnrr, ricordando la presenza dell’associazione di categoria a supporto delle imprese.