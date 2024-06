PORTO SANT'ELPIDIO Nel clima infuocato di questi giorni, l'apertura di una moschea crea allarme tra le famiglie. Nella zona delle Poste, tra le vie Bolzano, Trento e limitrofe, sta montando la preoccupazione legata a una sorta di centro culturale che si vorrebbe ampliare. E di parecchio.

L’iter

Una richiesta di ristrutturazione e ampliamento è stata approvata il 23 gennaio 2023, si tratta di un luogo di ritrovo per persone di fede islamica. «Siamo venuti a conoscenza - scrivono i residenti della zona - che l’immobile ex Biemme Pelli è stato acquistato da un’associazione culturale islamica per essere trasformata in luogo di culto. L’acquisto e la destinazione provocherà un viavai di persone e auto, parcheggi occupati, e già mancano per noi! Ci saranno tantissimi problemi di ordine pubblico. Facile prevedere un movimento giornaliero di 300 persone in più che vanno e vengono per frequentare il centro. Vogliamo far diventare il quartiere un ghetto?». La pratica non è stata discussa in giunta ma l’iter è tutt’altro che in alto mare. La libertà di culto non può esser messa in discussione, tutte le religioni hanno diritto di organizzarsi, basta che non contrastino con l’ordinamento italiano. Ma è proprio questo il punto, perché dalla data dell'approvazione ad oggi qualcosa è cambiato. Da Roma arriva la stretta sulle moschee in luoghi improvvisati come garage o locali dismessi e promotore è Fratelli d'Italia.

La norma

Il disegno di legge prevede una stretta sui luoghi di culto delle religioni che non hanno stipulato un'intesa con il nostro Paese è l'Islam è una di queste. La Camera ha dato il via libera a maggio, il progetto di legge impone restrizioni sulle moschee in luoghi "non idonei". Legge promossa dal capogruppo alla Camera di FdI Tommaso Foti per prevenire il fiorire di luoghi di culto islamico in sedi del terzo settore. L'iniziativa ha suscitato le critiche delle opposizioni e il testo è all'esame del Senato. I residenti si preoccupano anche per i loro immobili: «Abbiamo pensato alla loro notevole svalutazione? E i rapporti di vicinato? Siamo tutti convinti del valore dell’accoglienza e della libertà di culto ma è opportuno e doveroso che centri di queste dimensioni abbiano spazi ed aree più idonei e con poca densità abitativa».