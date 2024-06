PORTO SAN GIORGIO Lungomare, lavori agli sgoccioli. Il tratto potrebbe essere percorribile presto, a partire GIà da questo fine settimana. «La riapertura del tratto è prioritaria per tutti», commenta il sindaco Valerio Vesprini. L'unica incognita è per domani, quando si svolgerà la manifestazione podistica Run&smile e ancora non è dato sapere fino in fondo quale sarà il suo tracciato. Dall'organizzazione era già stato tenuto in conto che il cantiere avrebbe potuto aprire ma in caso contrario, è stato pensato un percorso alternativo.

La scelta

I percorsi sono dunque due, se il lungomare sarà pronto, la corsa passerà di lì, altrimenti verrà percorsa un’altra strada. La riapertura è prioritaria. Ci contano soprattutto gli operatori balneari, i bar, le attività, gli alberghi della zona che ormai hanno riaperto in vista dell'estate. La stagione balneare è praticamente iniziata, iniziano a vedersi i primi turisti arrivati nei vicini campeggi, le spiagge sono già pronte e iniziano ad accogliere i primi bagnanti. Dopo l'apertura del tratto, continuerà la messa a punto delle varie migliorie, dagli arredi con le panchine alle piante ed in fine si provvederà alla segnaletica orizzontale sul tratto. L'essenziale è che tutto sia pronto al transito delle persone e che il tratto sia subito percorribile anche alle auto appena verrà aperto. «L'unica incognita - dice il tecnico dei lavori - è ancora rappresentata dal meteo variabile che non sempre ci aiuta». Ieri è avvenuta la posa dell'asfalto, nel pomeriggio è stata completata la pista ciclabile, mentre la pavimentazione è stata completata già da qualche giorno. Con oggi, partirà la sistemazione tecnica del cantiere e con essa la rimozione delle transenne. La squadra di lavoro è stata più volte rinforzata con un numero sostanzioso di operai. La principale complessità dell'intervento ha riguardato i sottoservizi, per i quali è intervenuta la società Ciip, cosa che ha comportato un dilatarsi dei tempi. Nelle ultime settimane, parte dell'impegno della squadra si è concentrato sul rifacimento del marciapiede ovest, mentre venivano installati i pali della luce sul lato est.

I particolari

Come da progetto, sono intervenuti anche sul filare di tamerici, che alla fine sono state rimosse. Una parte esigua è stata ripiantumata nella vicina piazza XXV Aprile. Una volta completato questo tratto, si tornerà ad affrontare la riqualificazione del secondo tratto che arriverà fino alle Canossiane. I lavori riprenderanno subito dopo l'estate, tra settembre e ottobre, anche per rispettare i tempi ristretti dettati dai fondi del Pnrr che hanno consentito di effettuare il lavoro.