POTENZA PICENA I carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Civitanova hanno arrestato un uomo di origini pugliesi di 45 anni, residente a Potenza Picena. Allertati da alcuni residenti di un continuo viavai di persone nell’abitazione dell’uomo, i militari hanno organizzato un servizio di osservazione e, certi di trovarsi davanti ad un’attività di spaccio, hanno fatto irruzione in casa. I sospetti si sono rivelati fondati.

APPROFONDIMENTI L'INTERVENTO Canna fumaria di una ditta alimentare in fiamme in piena notte IL ROGO Incendio sul lungomare di Civitanova, a fuoco gli ombrelloni in paglia del pub Hook durante i lavori di manutenzione

La sostanza

In una valigia nascosta sotto un letto sono stati trovati dei bustoni contenenti 1,6 chili di marijuana, oltre a un bilancino di precisione e numerose bustine in cellophane. Perlustrato anche un secondo immobile risultato nella disponibilità del pugliese (era in possesso delle uniche chiavi di accesso), dove i militari dell’Arma hanno trovato anche due fucili da caccia calibro 12 illegalmente detenuti, di cui uno con matricola abrasa, perfettamente funzionanti e corredati da numerose munizioni.

L’ingente quantitativo di stupefacente sequestrato e la disponibilità di armi clandestine detenute dall’uomo, hanno fatto scattare l’arresto in flagranza. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, come disposto dall’autorità giudiziaria. L’attività svolta dai carabinieri si inserisce in una serie di controlli finalizzati a contrastare il dilagante fenomeno dello spaccio di stupefacenti lungo la costa maceratese. Servizi che verranno ulteriormente potenziati d’estate.