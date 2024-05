PORTO SANT’ELPIDIO Lotta tra bande di nordafricani, notte di terrore in piazza Garibaldi. Coltellate e pozze di sangue, città sotto choc. Gravissimo un giovane tunisino di 24 anni trasportato all’ospedale di Torrette e altri due accoltellati, uno ricoverato a Civitanova e l’altro portato a Fermo e poi dimesso. Un quarto protagonista della rissa è lievemente ferito e finito nel mirino degli inquirenti. Per le indagini la polizia è partita dal meno grave, l’unico che può parlare per ricostruire la dinamica e i motivi dell’efferata violenza consumata in pieno centro. L’allarme intorno alle 4.15 di notte, le grida di un amico del ferito più grave hanno anche svegliato alcuni residenti attoniti davanti allo spettacolo di sangue.

I timori

Un’escalation di violenza assurda, il ferito più grave è stato trovato mezzo sfigurato in una pozza di sangue. Una rabbia mai vista. Il giovane trasportato a Torrette è anche andato in arresto cardiaco dopo le coltellate, fra l’altro, all'addome e alle natiche. I feriti meno gravi sono un altro tunisino, non ancora 18enne, trasportato a Civitanova, e l’egiziano di 22 portato al Murri e poi dimesso. Il tunisino portato a Civitanova ha una prognosi di 30 giorni. Il meno grave, in stato di fermo, è un marocchino di 34 anni. Tutti extracomunitari e tutti del solito giro. Si presume che si sia trattato di un regolamento di conti nel crescendo di ferocia tra gang di nordafricani, una recrudescenza che sale di pari passo con l’infittirsi dei blitz delle forze dell’ordine nei covi dello spaccio.

Irruzioni di polizia e carabinieri negli appartamenti dove sono state trovate anche armi da fuoco e pallottole oltre alla droga. Il marocchino interrogato ha riferito di essere stato accerchiato nei pressi del kebabbaro che si affaccia davanti al Gigli da tre giovani di Lido Tre Archi. Ieri i controlli della polizia all’interno dell’attività commerciale, portata via con il carro attrezzi una Lancia Y di uno dei componenti della banda. Ci sono volute due automediche e quattro ambulanze per i soccorsi, Croci Verdi e Azzurre di Porto Sant’Elpidio, Porto San Giorgio, Civitanova e Sant’Elpidio a Mare, più l’elisoccorso atterrato al nosocomio di Civitanova per trasferire il ferito più grave.

Gli agenti della polizia si sono messi subito al lavoro e piazza Garibaldi, da luogo di ritrovo, è diventata la scena del crimine. Transennata, perimetrata con nastro di segnalazione, messa in sicurezza per evitare l’inquinamento delle prove sulle quale ieri mattina si è concentrata la Scientifica. Aggressioni del genere sono diventate la regola, non sono più l’eccezione e i soliti noti vanno e vengono dalle aule dei tribunali troppo di frequente. Mercoledì sera, poche ore prima del sangue a Porto Sant’Elpidio, era scoppiata una rissa tra nordafricani a Fermo e poche settimane fa le stesse cose erano capitate a Tre Archi.

I social

Esplode la rabbia sui social, è la rabbia della gente comune che si sente indifesa, inascoltata ai livelli alti del sistema di governo, un sistema che non riesce a fronteggiare le marginalità in contesti sempre più precari e fuori dagli schemi. Non è da sottovalutare la rabbia che sale dal basso. Le ronde che si sono formate a Porto Sant’Elpidio e delle quali ieri sera si è discusso nell’incontro tra amministrazione e residenti al quartiere Corva sono una manifestazione dell'insofferenza, tanto quanto lo sono le frasi che scorrono sui social. Post di persone che si affidano all'unica cosa che hanno, la sola voce per chiedere: «Possibile che il paese deve essere in mano a questi delinquenti spacciatori e ladri? Ci vuole l'esercito. Il peggio deve arrivare. Bisogna rimpatriarli. Siamo peggio del Bronx. I fogli di espulsione tra un po’ sono per noi».