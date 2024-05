PETRITOLI - Allarme truffe, l'impegno sempre più forte da parte dei Carabinieri ha portato al deferimento di tre individui pregiudicati, responsabili di aver messo in atto raggiri ben orchestrati ai danni di ingenui cittadini.

A Petritoli i militari della locale Stazione Carabinieri mediante l'analisi dei tabulati telefonici e della documentazione bancaria, hanno denunciato per frode informatica una 57enne pugliese, pregiudicata, accertando che la stessa, al fine di trarne ingiusto profitto, acquistava on-line e ritirava a mezzo corriere diversi utensili da giardinaggio che pagava con una carta di credito di una ignara vittima, per complessivi 1.200,00 euro.

Sempre i Carabinieri di Petritoli hanno denunciato una 20enne palermitana, pregiudicata, che dissimulando il proprio interesse per l'acquisto di quattro pneumatici, posti in vendita sul sito "subito.it", aveva fornito alla vittima indicazioni telefoniche riuscendo, con vari raggiri, a farsi accreditare la somma complessiva di euro 500,00 (cinquecento) su postepay a lei intestata.

A Fermo invece i Carabinieri della locale Stazione, in seguito a specifiche attività d’indagine attraverso l'analisi dei tabulati telefonici e della documentazione bancaria, hanno denunciato un pregiudicato di 44 anni di Aversa per truffa continuata, il quale, al fine di trarne un ingiusto profitto, aveva diffuso su canali social il noleggio di autovetture di lusso, inducendo le vittime ad effettuare bonifici per euro 5.500,00 per noleggiare una Mercedes e 2.300,00 euro per noleggiare una Fiat 500, rendendosi poi irreperibile. I Carabinieri, dopo aver svolto approfonditi accertamenti e raccolto utili elementi, hanno deferito i responsabili alla competente Autorità giudiziaria, che dovrà ora valutare le prove raccolte. S