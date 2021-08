E' morto Manfredo Gironacci fondatore della storica azienda di calzature Melania

FERMO - Si è spento questa mattina alla clinica Villa Pini di Civitanova Marche dove era stato ricoverato l'imprenditore Manfredo Gironacci, 78 anni, uno degli industriali fermani più illustri nel settore della calzatura. Aveva fondato Melania una delle aziende storiche del distretto calzaturiero, il cui brand era, ed è, conosciuto in tutto il mondo, sinonimo di qualità e creatività nella produzione di calzature per bambini. Azienda che nell'autunno scorso è passata di mano. Manfredo Gironacci, da circa un anno, stava lottando contro una malattia che purtroppo si rivelata fatale. La salma sarà trasferita a Montegiorgio in attesa dei funerali.

