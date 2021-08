Si è spento Dino Bianchelli, lo storico commerciante del Prato punto di riferimento per tante generazioni

JESI - Si è spento un pilastro del commercio jesino, uno di quei commercianti storici che col suo lavoro e la sua intraprendenza ha fatto la storia della città e anche di un quartiere. Aveva 90 anni Dino Bianchelli, storico commerciante del quartiere Prato, dove aveva fondato il suo negozio d’abbigliamento, punto di riferimento per tantissimi jesini e non solo.

LEGGI ANCHE:

Blitz dei ladri in casa, spariscono gioielli ed orologi: paura per due anziani coniugi e per i loro gatti

Nome storico legato al negozio d’abbigliamento “Stile Libero-Bianchelli”, era originario di Agugliano, ma la sua vita gravitava su Jesi dove nel corso degli anni ha ampliato le attività commerciali creando lavoro nel quartiere e affidandone la gestione ai suoi familiari. Molto conosciuto in città, Dino Bianchelli aveva dato vita nel corso degli anni, ad altre due attività adiacenti allo storico negozio di via Del Prato 5: “Sguardi” specializzato nella vendita di abiti da sposa e cerimonia, spesso salito alla ribalta delle cronache per la partecipazione a eventi mondani e sfilate in città; e più recentemente il bar “La Posta”, chiamato così proprio perché sorge adiacente all’ufficio postale.

Sono tutti gestiti dai familiari e oggi, le serrande sono abbassate in segno di lutto per la scomparsa del capostipite di tanta fortunata storia. Gravemente malato, Dino Bianchelli si è spento domenica a Cingoli. La salma è stata composta alla Casa Funeraria Santarelli in via Breccia a Monsano (vicino all’ex Mercatone Uno) dove è stata allestita la camera ardente, visitata già nella giornata di ieri da amici, conoscenti e anche dai clienti storici del negozio che poi pian piano sono diventati di famiglia.

I funerali saranno celebrati oggi alle 10,30 presso la chiesa Regina della Pace di Jesi, poi la tumulazione nel cimitero comunale. Dino Bianchelli lascia la moglie Augusta Sabbatini, i figli Danila e Danilo, la nuora Annamaria, i nipoti Palo, Marco e Carolina, che in queste ore difficili stanno ricevendo tantissimi messaggi di vicinanza e solidarietà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA