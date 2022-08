FERMO - Cresce l’attesa per il Jova Beach Party, l’evento che continua a dividere. Sulla spiaggia di Casabianca il megapalco cresce come un fungo, ma le foto dei ripiani di ferro al tramonto, postate sui social dal sindaco Paolo Calcinaro, fanno litigare. C’è chi parla di provocazione e rimarca che i concertoni di venerdì e sabato andavano fatti da un’altra parte e chi vede il lato positivo, il divertimento, il ritorno alla normalità. In mezzo, c’è il carrozzone del Jova Beach che cambia la viabilità, i divieti di transito e i parcheggi tolti e rimessi da un’altra parte.

La sperimentazione



Si tratta di un meccanismo che tre anni fa ha funzionato senza intoppi e che quest’anno si prova a replicare. Con buona pace dei residenti di Casabianca e dei turisti che, per qualche giorno, dovranno stringere i denti. E rassegnarsi al trambusto, a fare un tragitto diverso per spostarsi e a lasciare l’auto non proprio sotto casa. Dalle 5 di venerdì alle 8 di domenica, infatti, saranno chiusi al traffico il tratto di via Lungomare Fermano che va dall’incrocio con via Usodimare a quello con via Alberti, via Alberti, viale Macchiavelli, il tratto di viale Casabianca dagli incroci di via Girardi e via Pazzi (rampa del sottopasso ferroviario) a piazzale Piccolomini, piazzale Piccolomini, viale Adami, via Riva del Pescatore, viale de Gasperi, via Altoviti da via Girardi alla fascia verde e via Pigafetta (tratto lato est della ferrovia). Dalle 6 alle 12.30 di venerdì e dalle 6 alle 11.30 di sabato sarà consentito il transito solo ai mezzi dell’organizzazione e ai veicoli di residenti, domiciliati, autorizzati, esercenti e a quelli diretti nelle strutture ricettive. I mezzi dei diversamente abili muniti di biglietto per l’evento potranno parcheggiare in viale Macchiavelli, da via Alberti lato est fino all’incrocio con via Pigafetta, con ingresso da viale del Lido. Dalle 8 di venerdì alle 8 domenica, è stata disposta la chiusura parziale temporanea, con transito riservato a residenti, domiciliati, autorizzati e strutture ricettive, di viale Casabianca, via Pazzi, via Girardi, via Usodimare, via Nenni e via La Malfa e la totale chiusura veicolare del sottopasso di via La Malfa.



Gli spazi



Disposto, inoltre, il divieto di sosta, dalle 6 di venerdì alle 8 di domenica, in via Lungomare Fermano dall’incrocio con via Usodimare a quello con via Alberti, in via Alberti, via Macchiavelli dall’incrocio con via del Lido all’intersezione con viale Casabianca e le traverse chiuse a est, viale Adami e le traverse chiuse a est, viale De Gasperi, via Riva del Pescatore, viale del Lido fino all’incrocio con via Da Verrazzano, via La Malfa dalla Statale 16 all’incrocio con via De Gasperi, il parcheggio di via Nenni, piazzale Giovanni Paolo II, via Pigafetta lato mare, via Altoviti dalla fascia verde a viale Macchiavelli e nel parcheggio all’incrocio tra via Nenni e via La Malfa. Disposto, infine, il divieto di sosta, eccetto autorizzati, fino alla mezzanotte di domenica, in viale Casabianca lato sud, dal civico 8 al civico 38. Per i residenti di via Adami, via Machiavelli, viale Casabianca e piazzale Piccolomini è stato istituito un parcheggio davanti all’incrocio con Casabianca con 700 posti auto. Venerdì e sabato, residenti di via Lungomare Fermano e bagnanti potranno parcheggiare in via Da Verrazzano, via Usodimare dall’intersezione con via Usodimare allo chalet il Grillo, via Pigafetta, via Rossetti, via Caboto e in piazzale Bresca.