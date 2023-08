SENIGALLIA - Tutto pronto per la 558ª Fiera di Sant’Agostino, al debutto oggi pomeriggio. Dalle 13 verrà chiuso al transito gran parte del centro storico per consentire agli ambulanti di poter allestire le bancarelle, che nelle ore successive potranno aprire. Alle 18 dovrebbero essere tutte pronte. Il divieto nell’area della fiera riguarderà tutti i veicoli compresi velocipedi, monopattini e simili.

APPROFONDIMENTI LA TRADIZIONE Campionaria e fiera di Sant’Agostino: la carica di 150mila visitatori per Senigallia



La viabilità



Saranno chiusi gli accessi per i veicoli da via Perilli, via Chiostergi, piazza Saffi e da via Pisacane anche se in quest’ultimo caso determinate categorie, come residenti ed esercenti, potranno accedere nella zona a traffico limitato per operazioni di carico e scarico. Interdetto ovviamente anche l’ingresso da ponte Garibaldi, inagibile dallo scorso settembre. Sarà inoltre sospesa la validazione degli accessi rilevati dal sistema di rilevazione elettronica con le telecamere dalle 7 di oggi alle 8 di giovedì.

I divieti verranno indicati in anticipo con apposita segnaletica. Negli accessi al centro storico sono stati inoltre disposti, già da ieri, i panettoni di cemento. Per la nuova edizione della Fiera di Sant’Agostino anche quest’anno il Comune di Senigallia istituirà il servizio di bus navetta gratuito nelle serate di domani, martedì e mercoledì al fine di agevolare la partecipazione e alleggerire il traffico veicolare. Questi i percorsi delle tre linee previste, ognuna in andata e ritorno: linea nord stazione ferroviaria-Villa Torlonia; linea sud stazione ferroviaria- via Leopardi-corso Matteotti-via dei Gerani-Statale 16-parcheggio chiesa del Ciarnin; linea interna; giardini Catalani -via Leopardi-ponte Zavatti -parcheggio centro commerciale Il Molino-parcheggio autostrada-viale IV Novembre.

Il servizio sarà in funzione dalle 18 alle 24. Le bancarelle saranno circa 350 ma il numero preciso si saprà sono nelle prossime ore perché i posti rimasti vuoti verranno assegnati domani mattina, tramite la spunta, a quanti ne faranno richiesta. Confermato da domani il classico e ormai imperdibile appuntamento con la Fiera Franca dei Ragazzi, dove bambini e adolescenti potranno incontrarsi, fare nuove amicizie, ma soprattutto barattare i loro giochi nei giardini Catalani. Gli artisti di strada saranno invece in piazza del Duca.



Prosegue anche la Campionaria di Senigallia, la manifestazione che da giovedì scorso è stata allestita nella zona stadio e si potrà visitare tutti i giorni dalle 17 alle 24. Fino a mercoledì, ultimo giorno per entrambe le fiere che saranno collegate dalla passerella provvisoria ciclopedonale, al posto di Ponte Garibaldi inagibile.