SENIGALLIA La città si prepara all’assalto delle fiere: si stimano oltre 150mila presenze in città. La maratona dello shopping tra gli stand è iniziata ieri con il taglio del nastro della Campionaria nella zona dello stadio, arrivata alla sua 31ª edizione. Presente anche il prefetto Darco Pellos oltre al sindaco. Si potrà visitare tutti i giorni fino al 30 agosto dalle 17 alle 24. Da domenica arrivano anche gli ambulanti della tradizionale Fiera di Sant’Agostino, la 558ª.

I numeri



Saranno circa 350 le bancarelle dal tardo pomeriggio di domenica alla serata di mercoledì, quando si concluderà anche la Campionaria che conta circa 50 stand. La Cna, che organizza l’evento, ha stimato in 7 giorni 50mila presenze. Il Comune ha organizzato un servizio di sicurezza pronto ad accogliere oltre 100mila presenze alla Fiera di Sant’Agostino ma l’aspettativa è di 70-80mila, in tre giorni e mezzo. «Il piano di sicurezza prevede punte di affollamento massimo di 28mila persone al giorno – spiega l’ingegnere Paolo Maria Rossi Berluti, il professionista che ha redatto il piano della fiera di Sant’Agostino – nelle ore di punta che sono il pomeriggio e la sera. Su questi numeri sono stati organizzati i servizi di safety. Stimiamo che ne arriveranno in totale 70-80mila».

Ogni anno la fiera tradizionale inizia il 28 agosto, giorno di Sant’Agostino da cui prende il nome, con un’anteprima dal pomeriggio precedente. Quest’anno le giornate piene saranno in giorni feriali, quando la gente lavora, che porteranno meno gente rispetto al weekend. Ecco perché le aspettative minori rispetto all’effettiva capacità di accoglienza. Il personale addetto alla sicurezza sarà diviso in fasce orarie distinte per affollamento stimato, da un minimo di 15 persone il mattino presto ad un massimo di 35 il pomeriggio e la sera.



«Le bancarelle saranno circa 350 – prosegue l’ingegnere Rossi Berluti – ma il numero preciso lo sapremo solo lunedì mattina dopo la spunta, quando verranno assegnati i posti che resteranno vuoti». In piazza del Duca, quest’anno dedicata agli artisti di strada, ci sarà la postazione della Cri che prosegue il proprio impegno fornendo supporto a tutte le grandi manifestazioni che si sono svolte in città oltre al soccorso in mare. «Il nostro comitato risponde concretamente alla missione di Croce Rossa Italiana – spiega Andrea Marconi, presidente Cri Senigallia – ovvero rispondere alle esigenze della comunità ad ampio raggio, garantendo la sua presenza a qualsiasi manifestazione o evento cittadino e diffondendo un messaggio di fiducia, sicurezza e solidarietà». L’opera della Cri continua con le fiere.