In bici con l'hashish addosso, la polizia lo ferma e in casa trova anche una bicicletta elettrica rubata: doppia denuncia a Senigallia

SENIGALLIA - Finisce nei guai per poco più di 20 grammi di hashish, ma durante il controllo della Polizia nell'abitazione trovano anche una bicicletta elettrica rubata due settimane prima a Senigallia. Un trentenne viene così denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e per ricettazione, mentre il velocipede è stato restituito al legittimo proprietario.

Fermato dalla polizia con l'hashish addosso, denunciato anche per ricettazione

Nel pomeriggio di mercoledì 23 agosto, durante i servizi di controllo disposti dal questore di Ancona Cesare Capocasa, una pattuglia del commissariato ha controllato a Marzocca di Senigallia un trentenne in bici, con addosso 0,76 grammi di hashish. Gli agenti hanno effettuato una perquisizione domicialire nell'abitazione del giovane, rinvenendo così altri 16 grammi della stessa sostanza. Prima denuncia assicurata, a cui ne è seguita un'altra per ricettazione, visto che la polizia ha anche scoperto la bicicletta elettrica risultata rubata,