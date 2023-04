PORTO SAN GIORGIO - Festa del patrono, i festeggiamenti si protrarranno fino al 25 aprile. Quest’anno, per un caso fortuito legato al meteo, si è esteso l’arco temporale dell’evento, per la festa più sentita e partecipata dell’anno. Anche la trentaquattresima edizione della Fiera di San Giorgio è stata recuperata, prevista per domenica scorsa e annullata per via della pioggia. «Non c’erano tante alternative - ammette l’assessore al Commercio, Giampiero Marcattili -: o la riproponevamo in questa data o se ne sarebbe parlato direttamente l’anno prossimo».



Però è stata data una seconda possibilità a chi aveva già pagato. «Anche se, da regolamento, il Comune - rimarca - non è responsabile: ma in periodi particolarmente critici come questi si cerca di tendere una mano ai commercianti. Non è stato facile mettere tutti d’accordo sulla data possibile. Per lo meno abbiamo allungato ancora un po’ i festeggiamenti per il patrono. Gli operatori che già avevano versato il canone potranno essere presenti, considerato anche il grande lavoro degli uffici nel riorganizzare l’evento che coinvolgerà 200 espositori. La mattina del 25 aprile non potranno essere effettuate le operazioni di spunta ma la configurazione originaria della Fiera è confermata in toto. Saranno presenti anche le associazioni cittadine e gli espositori».

Pista d'atletica



Nel programma di domenica, alle 9.30, è stata inserita l’inaugurazione della pista d’atletica, una data volutamente prevista all’interno del calendario delle celebrazioni, per includere uno fra i movimenti sportivi più consistenti in città. Tutto pronto per il concerto gratuito di domani dei Tiromancino, alle 21.30, in piazza. Si sta ultimando il piano sicurezza e per l’occasione, l’area sarà delimitata e all’interno sarà prevista una capienza massima da non superare. Il noto cantautore, Federico Zampaglione, fortemente voluto dal sindaco e dalla giunta, porterà sul palco uno dei suoi ultimi successi, il singolo Due rose che proporrà insieme a tutti i suoi brani più conosciuti. Il programma religioso di domenica, invece, prevede alle 17 la solenne processione in onore del patrono, col ritorno al percorso originario di 4 chilometri.

La messa



Alle 19, verrà officiata la messa dall’arcivescovo Rocco Pennacchio. Alla sera in teatro, alle 21, ci sarà l’esibizione del Gran Concerto bandistico Città di Porto San Giorgio con la proclamazione del Sangiorgese dell’anno. Come più volte sottolineato dall’amministrazione, per l’organizzazione di quest’edizione del Patrono, è stata fondamentale la collaborazione avuta da parte dei gruppi musicali cittadini che lunedì sera si esibiranno in piazza Matteotti: Francesco Mircoli, Rossi Bar Mario, Lele Rock, Le lunghe storie, The New Joke’s, Diego Mercuri, Ogm Blues Band, Leonardo Russo, Tale Band e Strangers. A mezzanotte, seguirà lo spettacolo pirotecnico, su lungomare centro. Previsti due vigili aggiuntivi per la polizia municipale; in occasione del concerto di domani e della fiera del 25 stop alle auto.