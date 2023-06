PESARO - È considerata fra le 40 spiagge più belle d’Italia per il quotidiano britannico “The Guardian” Fiorenzuola di Focara, ma nelle ultime settimane era ridotta a un cumulo di sporcizia, sacchi e rifiuti abbandonati, ammassati nella piazzola di strada della Marina, nonostante il divieto di scendere dopo l’emergenza maltempo e le frane. «Rimossi i rifiuti nonostante permanga l’ordinanza comunale di divieto».

L’intervento



È questa la risposta del presidente della Comunità del Parco Massimo D’Angeli e della presidente del quartiere Jolanda Filippini, chiamati in causa a quanti via social segnalavano le criticità. «Ci siamo attivati giovedì – risponde la presidente Filippini – per rimuovere tutto quanto era stato accumulato da settimane. I mezzi di Multiservizi per lo svuotamento sono scesi dopo una revoca temporanea dell’ordinanza, vista la situazione indecorosa e di emergenza, e oltre allo sgombero della piazzola da pattume e detriti ancora presenti dopo le frane, hanno rimosso i bidoni, collocandoli all’inizio di Strada della Marina. Fino a quando i dirigenti comunali non decideranno di intervenire per revocare il divieto, anche i mezzi di pulizia non sono autorizzati a scendere.

«Chi sceglierà nonostante il divieto di arrivare in spiaggia ben sapendo di non rispettare le norme tuttora in vigore, dovrà riportare con sé il rifiuto (sacchetti, bottiglie di plastica, vetro o altro) e depositarlo negli appositi cassonetti a inizio del percorso, dove Multiservizi effettuerà il regolare svuotamento. La differenza in questo momento e vista la situazione sta nella consapevolezza di ognuno, nel buon senso e nel decoro».



L’istanza



«Dovrà essere fatta anche una giusta informazione e sensibilizzazione verso tutti quei bagnanti che arrivano da fuori Pesaro – commenta D’Angeli - con l’assessore Enzo Belloni, andremo a posizionare i cartelli di divieto e contro l’abbandono di rifiuti in strada o sulla spiaggia, lungo i tornanti del percorso e nel borgo, prima di accedere a strada della Marina. Facciamo appello agli assessori a Lavori Pubblici e Manutenzioni a prevedere, magari con una variazione di bilancio da portare in consiglio comunale, quelle risorse che servano almeno per ripristinare in prima battuta le condizioni della strada, soprattutto nelle ultime curve del percorso dove le frane hanno colpito di più. In pratica il tragitto a mare di Fiorenzuola, sembra essere ritornato per lo stato in cui versa e le sue difficoltà, all’estate del grande incendio del 2017.