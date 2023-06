PESARO Navette estive verso il mare, il loro utilizzo può essere una valida alternativa a sosta selvaggia e alla carenza dei parcheggi lamentata soprattutto nella zona di Levante. Dopo la linea Viale Trieste e Sottomonte, oggi al via anche la linea Notturna, poi toccherà alla Baia, mentre il collegamento per la spiaggia di Fiorenzuola resta in stand-by dopo le frane. Il piano estivo della viabilità è già scattato dal ponte del 2 Giugno. A Sottomonte la possibilità di parcheggiare sul lato Ardizio, con il limite dei 30 km/h, così come in viale Trieste sono state introdotte le isole pedonali, la Ztl lasciando l’auto al parcheggio di Villa Marina. Ma per completare il piano di sosta e accessibilità alle spiagge, manca solo la completa attivazione delle navette, che anche quest’anno tornano con la formula gratuita promossa dal Comune con Adriabus.



Le linee



Già attive le linee Viale Trieste e Sottomonte; la Notturna lo sarà a partire da oggi, “Baia Flaminia” dal 17 giugno. Sospesa la Riviera del San Bartolo, «in attesa di ripristinare la strada che dal borgo conduce alla spiaggia, interrotta e vietata anche al transito dei pedoni dopo le frane dovute all’alluvione di maggio» sottolinea Belloni. Il servizio di trasporto gratuito estivo, «s’inserisce nella strategia di mobilità sostenibile integrata su cui, come amministrazione, siamo al lavoro da decenni e che ha nella Bicipolitana e nel potenziamento delle navette, due assi forti e sempre più apprezzati. Invitiamo i cittadini che ancora non l’hanno fatto, a provare, almeno una volta, il servizio: soprattutto in concomitanza dei grandi eventi che si susseguiranno fino a settembre». Le navette sono collegate agli spazi di sosta dislocati nella città, tra cui «il parcheggio gratuito di Villa Marina che può accogliere 170 auto e 63 motorini» precisa Belloni. Confermati anche quelli a Sottomonte (“Ex Cpa” ed Imprevisto), per un totale di 160 stalli. Spazi a cui si aggiungono (a partire da oggi) quelli del Santa Marta, grazie alla disponibilità della Provincia e della scuola gratuiti per la sosta dal lunedì a venerdì (eccetto festivi) a giugno e settembre.



Gli spazi



Dal 1° luglio al 3 settembre, per la sosta a Sottomonte, è previsto il pagamento della tariffa (1° ora 1 euro; 2° e 3° ora 75 centesimi; 4° ora e successive 50 centesimi (pagamento anche con app Phonzie e MooneyGo). Per i mezzi a due ruote, la sosta è consentita e gratuita nel park “Ex Cpa” e “Santa Marta”. Gli orari di apertura sono dalle 8 alle 20. Il parcheggio di Campo di Marte e viale Varsavia, in Baia Flaminia, sarà a pagamento dalle 9 alle 21, i festivi e prefestivi, a partire da sabato 17 giugno a domenica 3 settembre con le seguenti tariffe: per la 1° ora 1,05 euro; per le successive 1,25 euro (sosta minima 30 minuti 30 centesimi). La linea Viale Trieste transita ogni 30 minuti, dalle 8:45 alle 19:45, con partenza dal San Decenzio. A giugno, corse sabato e domenica; a luglio e agosto quotidiane; a settembre sabato 2 e domenica 3. La linea Sottomonte transita ogni 30 minuti, dalle 8,45 alle 19,15, con partenza dal San Decenzio. A giugno corse sabato e domenica. A luglio e agosto tutti i giorni; a settembre sabato 2 e domenica 3 e sabato 9 e domenica 10.



I passaggi



La linea Baia Flaminia transita ogni 15 minuti, dalle 9 alle 20,45 (ultima partenza da Baia Flaminia, ore 20,55), con partenze dalla darsena del porto per raggiungere le spiagge, negli ultimi due settimana di giugno (17 e 18; 24 e 25 giugno); in tutti i weekend di luglio e agosto; sabato 2 e domenica 3 settembre. La Notturna transita ogni 30 minuti, dalle 20,50 alle 23,50 (l’ultima corsa termina a mezzanotte e 16 minuti in viale Vienna), con partenze da viale Vienna. La navetta sarà attiva sabato 10, domenica 11, sabato 17, domenica 18 e, dal weekend successivo tutti i giorni fino al 31 agosto. A settembre sabato 2 e domenica 3.

Thomas Delbianco

© RIPRODUZIONE RISERVAT