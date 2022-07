FERMO - Mancano pochi giorni al Jova Beach Party, che si svolgerà a Lido di Fermo il 5 e 6 agosto prossimi. La macchina organizzativa è da tempo in moto, e già martedì, come riportato ieri, sono iniziati i lavori di preparazione della spiaggia. L’area è la stessa del 2019, e come da sopralluoghi effettuati nelle scorse settimane l’estensione dovrebbe essere di circa 30mila metri quadrati che, se si considerano (e saranno confermate) le zone di filtro necessarie, si arriverà a 60mila metri quadrati.



Le presenze



Nell’area si attendono le stesse presenze del 2019, spalmate però sui due giorni, come ha ricordato nei giorni scorsi Calcinaro: «Le oltre 30mila persone quest’anno sono divise fra venerdì e sabato, meno affollamento anche in rispetto della situazione attuale». Si stima che venerdì 5 agosto i jovanottiani saranno 15mila, mentre sabato, 17mila attestandosi come detto sui numeri del 2019, che però erano in una sola data. «Persone – sottolineava sui social il sindaco Calcinaro – che dormiranno, mangeranno, spenderanno e conosceranno il territorio». Cresce per i fan l’attesa, e presto si conosceranno, nei particolari, tutti i dettagli e le informazioni utili per chi arriverà a Lido di Fermo per la grande festa di Jovanotti.



Gli ultimi nodi



La macchina organizzativa è stata infatti messa in moto e in questi giorni sta definendo le ultime questioni, soprattutto per quanto riguarda la circolazione stradale e la sosta che, inevitabilmente potranno subire delle modifiche. Si sta affrontando la questione parcheggi, sia per quanto riguarda quelli riservati alle persone che accederanno all’evento del Jova Beach Party, sia per quanto riguarda i residenti e i bagnanti. Per i fan e gli appassionati sono previsti innanzitutto circa 2mila posti per i veicoli nella zona di Lido Tre Archi, a ovest della strada statale 16. Sempre a ovest dell’Adriatica sono i circa 8mila posti auto all’altezza della chiesa di San Tommaso di Canterbury e i circa 800 posti auto o 60 posti pullman, nella zona vicina alla scuola di San Tommaso. A est della strada statale 16, poi, sono previsti 1200 posti auto. A questi se ne dovrebbero aggiungere altri, dal momento che le cose non sono ancora del tutto definite. Di certo, come già accaduto nel 2019, ci saranno parcheggi riservati ai residenti, a est della Statale, nella zona di Casabianca, e altri posti a Lido di Fermo saranno lasciati a disposizione di chi, soprattutto sabato, andrà al mare. Si conosceranno a breve le localizzazioni dei parcheggi riservati alle persone diversamente abili, e altri che saranno a uso di chi arriverà nella zona in moto o in bicicletta. Dall’esperienza di tre anni fa, poi, ci sarà di nuovo la collaborazione con le associazioni di volontariato, che aiuteranno ad agevolare le manovre di parcheggio. Ci saranno sicuramente modifiche, ma sostanzialmente il piano sarà quello che ha permesso di gestire l’evento nel 2019.



L’ombelico del mondo



I fan nel frattempo stanno contando i giorni che mancano al grande evento, che per due giorni metterà Lido di Fermo al centro del mondo, o, per dirla con parole dell’artista, Lido di Fermo in questi due giorni sarà “L’ombelico del mondo”. Un evento che già tre anni fa portò numerosi benefici a tutto il territorio in termini di visibilità e di indotto, come sottolineava anche il sindaco Calcinaro nei giorni scorsi. L’evento è il cuore dell’estate fermana e per assistere al concerto, organizzato dalla Trident e patrocinato dal Comune, ci sono ancora biglietti. Aspettando il dopo, quando come da protocollo con il Wwf si tornerà a “rinaturare” le spiagge.