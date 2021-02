Tremendo frontale tra un'auto e un furgone: tre feriti, due soccorsi d'urgenza dalle eliambulanze

FERMO - Tremendo schianto frontale tra un'auto ed un furgone oggi pomeriggio a Fermo: tre persone ferite, due sono in gravi condizioni e sono state portate dall'eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette.

APPROFONDIMENTI FERMO Blitz notturno a Tre Archi: arrestati due trafficanti di cocaina,... SENIGALLIA Arrestato uomo di 35 anni con numerosi pregiudizi per reati contro il...

É successo nel pomeriggio a Caldarette d'Ete, dove, per cause ancora al vaglio della polizia stradel, si sono scontrati frontalmente un'auto ed un furgone. Immediati i soccorritori, che hanno chiesto l'invio delle eliambulanze per i feriti più gravi, i due conducenti. Il passeggero del furgone è stato invece portato all'ospedale di Fermo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA