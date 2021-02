Coronavirus, altri 8 morti nelle ultime 24 ore nelle Marche, ma calano i ricoverati/ Il contagio nelle regioni

ANCONA - Epidemia di coronavirus, sono stati 8 i morti segnalati oggi, martedì 9 febbraio, dal Gores nelle Marche. Si tratta di 6 donne e 2 uomini, tutti già affetti da altre malattie. Le vittime più giovani sono stata un uomo e una donna 73enni, entramb di Jesi (An), quella più anziana una 93enne di Porto San Giorgio (Fm).

Dall'Inizio dell'epidemia sono state 2.078 le vittime nelle Marche, 1.167 uomini e 911 donne con un'età media di 82 anni: il 96,1% dei deceduti era afflitto anche da altre malattie. La provincia di Pesaro e Urbino è quella con più decessi (824), seguita da Ancona (527), Macerata (351), Fermo (197) e Ascoli (162). Sono 17 le vittime provenienti da fuori regione.

APPROFONDIMENTI I NUMERI DI OGGI Coronavirus in Italia, il bollettino di mercoledì 10 febbraio:... LA DECISIONE Covid, prorogato lo stop agli spostamenti tra regioni gialle?...

I NUMERI DEL CONTAGIO NELLE REGIONI

TORNANO A SCENDERE I RICOVERATI NELLE MARCHE

Tornano a calare i ricoveri per Covid-19 nelle Marche: sono passati da 616 a 606 (-10 rispetto a ieri). Diminuiscono i degenti in Terapia intensiva (72, -2), in Semintensiva (157 (-4) e nei reparti non intensivi (377 (-4). Sono 32 i dimessi da strutture ospedaliere e calano anche i positivi in isolamento domiciliare (6.906, -83), mentre crescono le quarantene per contatto con contagiati (14.935, +70) tra le quali 4.526 soggetti con sintomi e 444 operatori sanitari. Intanto gli ospiti delle strutture territoriali sono 207 (-1) e gli assistiti nei pronto soccorso 37 (+8). I guariti salgono a 49.421 (+502).

© RIPRODUZIONE RISERVATA