Blitz notturno a Tre Archi: arrestati due trafficanti di cocaina, volevano buttare la pistola nello scarico

FERMO - Spaccio di cocaina: arrestati due albanesi a Lido Tre Archi ieri mattina, un 37enne e un 23enne, il più giovane clandestino, l’altro ricercato, gravato da una misura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma. Un pesce grosso, un trafficante di cocaina collegato alla mala romana con tentacoli in Sicilia. Con l’ultima operazione dei carabinieri è evidente che Fermo non è esente dalla malavita organizzata, i due arrestati sono da ricollegare alla banda di narcotrafficanti arrestati nell’operazione “Alba Bianca”.

APPROFONDIMENTI FERMO "Alba bianca" sveglia Lido Tre Archi: sgominato un cartello...

Dieci pregiudicati, sette finiti in carcere, uno ai domiciliari, due con l’obbligo di firma. Denunciata anche un'italiana di 32 anni, compagna del 37enne, divideva con lui l’appartamento a Tre Archi. A Tre Archi il blitz è partito di notte, l’abitazione è stata circondata prima dell'irruzione in casa dei carabinieri. Il 37enne ha opposto resistenza, per dare tempo al connazionale di nascondere la pistola, ha tenuto i militari fuori dalla porta mentre il 23enne, dopo aver divelto il water dal pavimento, cercava di buttare nel canale di scarico della fogna la semiautomatica Steyr calibro 40 con il caricatore e 12 proiettili. L’arma, recuperata, ha la matricola abrasa

© RIPRODUZIONE RISERVATA