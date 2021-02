Arrestato uomo di 35 anni con numerosi pregiudizi per reati contro il patrimonio

SENIGALLIA - Nell’ambito delle costanti attività di controllo dei soggetti sottoposti a misure restrittive, gli agenti del Commissariato di Senigallia hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria dorica a carico di un soggetto, 35enne, nativo del nord Italia, ma da tempo residente a Senigallia.

L’uomo, già in passato arrestato e denunciato in diverse occasioni, da qualche tempo si trovava sottoposto al regime della detenzione domiciliare poiché condannato, in via definitiva, per diversi fatti attinenti a reati contro il patrimonio, anche di considerevole gravità.

Nonostante i numerosi precedenti, l’uomo, anche di recente, proseguiva la propria illecita attività, tant’è che si rendeva responsabile di gravi condotte, aventi attinenza a reati contro il patrimonio, commessi nell’ambito di un più ampio procedimento che lo vede interessato. Gli agenti del Commissariato di Polizia di Senigallia, considerato che i precedenti dell’uomo, l’esito degli accertamenti compiuti nel corso del procedimento, informavano l’autorità giudiziaria.

Quest’ultima, verificata la gravità delle condotte poste in atto dal soggetto emetteva un provvedimento con il quale disponeva che l’uomo venisse ristretto in carcere che gli agenti provvedevano ad eseguire.

