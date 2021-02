Rissa al supermercato per il mancato uso della mascherina: quattro denunciati

FABRIANO - I carabinieri di Fabriano hanno chiuso l'indagine sulla rissa scoppiata il 12 gennaio scorso all'Eurospin, innescata dal mancato uso della mascherina contro il contagio Covid: quattro denunciati.

La scintilla era scoccata dalla richiesta di un inserviente ad una donna di indossare la mascherina. Ma lei, spalleggiata dal fidanzato (rispettivamente 27 e 40 anni, entrambi di Sassferrato), lo ha aggredito fino a provocargli la rottura di una caviglia. In sua difesa sono intervenuti un 20enne ed un 40enne di Fabriano. Tutti, tranne l'inserviente, sono stati denunciati. E non mancano le querele incrociate per lesioni.

