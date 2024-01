Fermo, fiamme in un deposito di legname accanto a una casa: paura in via Nazionale

FERMO I Vigili del Fuoco sono intervenuti oggi a Fermo in via Nazionale, per l’incendio di un deposito adibito a legnaia, adiacente ad un casa.

LEGGI ANCHE: Incidente choc, camion si schianta contro un autobus in autostrada e prende fuoco: 19 morti carbonizzati

L'intervento

La squadra dei pompieri della centrale, con due autobotti, è riuscita a spegnere il fuoco con l’ausilio di liquido schiumogeno, evitando il propagarsi delle fiamme e messo in sicurezza l’intera zona dell’intervento.