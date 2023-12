FERMO - In Consiglio comunale a Fermo nell’ultima seduta è stato approvato il bilancio preventivo. L'avanzo è di oltre 13 milioni di euro. «Un bilancio importante per un Comune come il nostro, approvato nei tempi - ha detto il sindaco Paolo Calcinaro; questo ci consentirà di essere operativi già dal Primo gennaio con le somme a disposizione e per questo ringrazio il Settore Risorse Finanziarie del Comune e la macchina comunale».

Il sociale

Caposaldo di questo bilancio sarà il comparto sociale, bilancio che contiene investimenti per l'impiantistica sportiva, per l'edilizia scolastica, per la rigenerazione urbana e ingenti risorse per la manutenzione delle strade. Questo bilancio contempla anche il contenimento delle tariffe per i servizi individuali che sono rimaste invariate, senza dimenticare che Fermo è la città capoluogo tra i capoluoghi di provincia italiani con la Tari più bassa, che oltre ad essere un vanto per la città è anche un importante supporto per le famiglie».

«Il bilancio approvato ha una grande importanza per la città e per l'intera comunità cittadina proprio perché contiene misure e investimenti che toccano tutti gli ambiti cittadini - ha detto l'assessore al bilancio Alberto Scarfini -. In particolare un'attenzione verso le fasce più deboli, una cura del sociale che in questi anni non abbiamo mai trascurato proprio perché riteniamo fondamentale avere questo tipo di sguardo con azioni e progetti concreti. Non va dimenticato che l'Imu e l'Iperf, con esenzione estesa anche in questo bilancio fino a 9mila euro, rimangono invariate, i numerosi investimenti per le strutture sportive che riteniamo importanti per la crescita dei giovani, per le scuole e l'istruzione. Importante anche l'acquisizione degli immobili della Solgas immobiliare che non avrà oneri per l'Ente Comunale ma che avrà invece una finalità pubblica di grande rilievo per la città».

Insomma, un bilancio, «per il cui lavoro ringrazio la dirigente comunale del settore Federica Paoloni e gli uffici Comunali, bilancio che come sempre con questa Amministrazione tiene conto di bisogni, necessità e investimenti per la crescita e lo sviluppo dell'intera comunità», conclude Scarfini. Nel bilancio sono contenute tutte le misure e gli investimenti che caratterizzeranno l’anno che si appresta a cominciare e che toccano diversi aspetti della vita sociale, prevedendo anche sostegni per le famiglie più fragili.