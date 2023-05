PORTO SANT’ELPIDIO - Il Fermano conferma il tris di Bandiere Blu, mentre per il pokerissimo ci sarà ancora da aspettare. Non c’è ancora l’ufficialità per il riconoscimento dell’ambito vessillo rilasciato da Fee International, che le località premiate potranno sventolare sul litorale.



Lo schema

Tutto lascia pensare, però, che rimarranno tre i Comuni insigniti, come nel 2022. Sono arrivati infatti gli inviti alla cerimonia di consegna della Bandiera blu, che si svolgerà come di consueto a Roma, le città di Fermo, Altidona e Pedaso. Nessuna convocazione per Porto San Giorgio, che è stata la prima località costiera della provincia a ricevere il premio, ma manca ormai nel club dal 2019. Nulla da fare neanche per Porto Sant’Elpidio, anch’essa ormai da alcuni anni “debandierizzata”. In quest’ultimo caso, però, non si tratta di una sorpresa, perché il cantiere in corso per la realizzazione delle scogliere emerse ha portato a non presentare neanche la richiesta per l’edizione 2023. Ci sperava, invece, la cittadina sangiorgese, che aveva rinnovato la sua candidatura.

Lo scorso autunno il sindaco Valerio Vesprini ha voluto anche partecipare personalmente all’incontro tecnico svolto a Roma, nel corso del quale il personale della Fee ha fornito tutte le indicazioni utili per consegnare correttamente tutta la documentazione necessaria. Non si sbilancia, per il momento, il primo cittadino sangiorgese.

«Posso dire che ad oggi non abbiamo ricevuto l’invito alla cerimonia di consegna – spiega Vesprini - Non so se questa corrispondenza venga recapitata per tutte le località in contemporanea o ci sia la possibilità che arrivi qualche giorno più tardi. Gli uffici hanno fatto quanto di competenza per ottenere questo riconoscimento, che nelle scorse edizioni abbiamo perso per alcuni valori relativi alla qualità delle acque. Valori che però, voglio ricordare, negli ultimi anni sono sempre rientrati a livelli ottimali».

La Bandiera Blu viene assegnata alle località costiere sulla base di una corposa serie di parametri. Oltre alla garanzia di livelli ottimali delle acque, occorrono standard di qualità sul fronte dell’accessibilità, delle spiagge libere, delle politiche green e della raccolta dei rifiuti.