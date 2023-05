Le Bandiere Blu del mare pulito sventolano ancora su tutta la Riviera delle palme

SA BENEDETTO - Le Bandiere blu continuano a sventolare sulla Riviera delle Palme. I tre Comuni di San Benedetto, Grottammare e Cupra Marittima hanno ricevuto l’invito della Fondazione Fee Italia a partecipare alla conferenza di presentazione delle Bandiere Blu 2023, in programma venerdì 12 maggio, a partire dalle 10.30, nella sala Convegni del Consiglio nazionale delle ricerche a Roma.



La partecipazione



L’invito a partecipare alla conferenza, del resto, coincide tradizionalmente con la comunicazione ufficiosa dell’avvenuta attribuzione del riconoscimento. Soddisfazione, dunque, da parte dei sindaci Maurizio Spazzafumo, Enrico Piergallini e Alessio Piersimoni, anche se non si sbottonano a riguardo in attesa dell’assegnazione ufficiale del vessillo, per aver ricevuto anche quest’anno la comunicazione da parte dell’organizzazione internazionale per la diffusione delle buone pratiche per la sostenibilità, a prendere parte all’incontro che, dopo gli anni di pandemia, si svolgerà nuovamente in presenza. La Bandiera blu viene concessa sulla base di severi criteri di valutazione che tengono conto, tra le altre cose, di un’adeguata informazione e opera di educazione ambientale, della qualità delle acque di balneazione, dell’efficienza della depurazione delle acque reflue e della rete fognaria, della raccolta differenziata, della corretta gestione dei rifiuti pericolosi, delle spiagge con tutti i servizi e personale addetto al salvamento, dell’abbattimento delle barriere architettoniche, della valorizzazione delle aree naturalistiche. Tranne che per un anno, la Bandiera blu sventola sulla città di San Benedetto ininterrottamente dal 1999 così come per Cupra Marittima, mentre Grottammare è da sempre nello speciale elenco delle località che possono offrire acque pulite e ottima accoglienza. La Bandiera Blu, infatti, è un eco-label volontario assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio e ne garantiscono, certificandoli, miglioramenti di anno in anno.

L’obiettivo

Obiettivo principale del programma è quello di indirizzare la politica di gestione locale di numerose località rivierasche verso un processo di sostenibilità ambientale. Si tratta di un riconoscimento internazionale, istituito dall’organizzazione non-governativa e no-profit Foundation for Environmental Education (Fee). Viene assegnato annualmente in circa 50 Paesi, anche extra-europei, con il supporto e la partecipazione di due agenzie dell’Onu Unep e Unwto.