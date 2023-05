​Bandiere Blu 2023, il Comune di Civitanova ha ricevuto l'invito della Fondazione Italia per la cerimonia

CIVITANOVA- Il Comune di Civitanova Marche ha ricevuto l’invito della Fondazione FEE Italia a partecipare alla conferenza di presentazione delle Bandiere Blu 2023, che si svolgerà a Roma, venerdì 12 maggio, alle ore 10,30, nella Sala Convegni del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

L'organizzazione

L’organizzazione internazionale per la diffusione delle buone pratiche per la sostenibilità ambientale ha inviato una comunicazione al sindaco Fabrizio Ciarapica, il quale ha confermato la sua presenza all’incontro che, dopo gli anni di pandemia, si svolgerà nuovamente in presenza. Civitanova Marche ha ottenuto 19 certificazioni consecutive per le spiagge, la qualità delle acque del mare, dei servizi, della gestione dei rifiuti e venerdì la FEE renderà noto l’esito della Commissione relativo alla 20esima certificazione.