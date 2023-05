ANCONA - Sventoleranno ancora una volta le Bandiere Blu su Ancona, sulle perle del Conero, Sirolo e Numana e sulla spiaggia di velluto di Senigallia. La comunicazione ufficiale non è ancora arrivata ma il fatto che i rappresentanti dei rispettivi comuni siano stato convocati per martedì prossimo a Roma è molto più di un indizio.

Il riconoscimento che ogni anno la Fee assegna alle località costiere europee testimonia che l’acqua del Conero è sempre più blu e si accoppia ad un ambiente da favola e ad una qualità dei servizi di eccellenza. Esultano, ovviamente, i rappresentanti dei 3 comuni interessati, anche se ancora la notizia non è ufficiale. Nel caso di Ancona la soddisfazione sarebbe doppia visto che negli ultimi anni alla dorica sono state assegnate le Bandiere Blu per Portonovo e per Marina Dorica. «Se confermata sarebbe la certificazione del gran lavoro svolto negli ultimi anni – sottolinea l’Assessore al Turismo Paolo Marasca -, visto che negli ultimi 10 anni sono arrivate ad Ancona ben 20 Bandiere Blu».



La spinta



«Questo riconoscimento - continua Marasca - non deve rappresentare un punto d’arrivo ma uno stimolo a migliorare nel lavoro fatto fino ad ora, dando priorità a progetti sostenibili che si sono assicurati bandi importanti. Infatti – prosegue Marasca – per continuare a ricevere la certificazione di Bandiera Blu occorre essere sempre più sostenibili. Per la nostra città un riconoscimento per Marina Dorica e per la baia di Portonovo, due funzioni legate al mare seppure differenti, la testimonianza che gli sforzi compiuti sono stati giudicati in maniera favorevole da un Ente che ha cura la tutela dell’ambiente». A proposito di Portonovo, questo fine settimana sarà attivo il bus navetta dal parcheggio scambiatore dopo che è entrato in funzione il parcheggio a pagamento (fino alla fine di maggio ci sarà nei fine settimana e da giugno giornaliero). E ieri sono state assegnate le 30 cabine balneari nella zona della torre: 38 le offerte presentate che, dalla base d’asta di 370 euro, sono schizzate fino a 1.500 euro. Insomma la voglia di mare nella baia non ha prezzo.



La riviera



C’è soddisfazione anche in riviera. Il sindaco di Sirolo Filippo Moschella: «Per Sirolo – afferma- si tratta di 30 Bandiere Blu consecutive: un record in regione che sfiora quello nazionale. Ovviamente siamo felicissimi per il riconoscimento della qualità dell’ambiente e della natura nella nostra cittadina, che ha sempre puntato sul turismo ecosostenibile e di qualità. Per noi la Bandiera Blu è molto importante, perché spiega la bellezza del posto e la qualità della vacanza che si può fare a Sirolo a stretto contatto con la natura, il verde del Conero, il blu e la qualità delle nostre acque».

Gianluigi Tombolini, sindaco di Numana. «Siamo felici per la convocazione di martedì prossimo che speriamo sia il preludio per una nuova Bandiera Blu assegnata al nostro territorio. A Numana si lavora da anni sulla qualità dell’ambiente e sulla qualità dei servizi. Un simile riconoscimento, che arriva ormai da oltre 20 anni, ci spinge a migliorare e rendere più bello e fruibile il territorio. E’ il preludio ad una grande stagione turistica che sta per iniziare sotto i migliori auspici». Può esultare anche Senigallia, a sua volta convocata a Roma: premiati spiaggia e approdo turistico ».