Fabriano, non lo fermano neanche le denunce a suo carico: in carcere un ladro seriale di 32 anni

FABRIANO - Era stato denunciato più volte negli ultimi mesi per reati contro il patrimonio. Alla fine, nella giornata di ieri (4 maggio), sono arrivate le manette per un 32enne di Fabriano già noto alle forze dell'ordine. All'uomo è stato notificato, da parte della polizia, un ordine di carcerazione per una precedente condanna relativa ad un furto all'interno di un centro commerciale.

La detenzione

Proprio la reiterazione dei reati ha spinto le autorità a trarlo in arresto portandolo nel carcere di Montacuto dove ora è recluso.