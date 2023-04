PORTO SAN GIORGIO - Residenti in calo, l’allarme maggiore arriva dalla costa. Anzi, da Porto San Giorgio, i cui abitanti continuano a calare a differenza di quanto avviene nelle vicine Porto Sant’Elpidio e Altidona. Qui c’è anche la soglia dei 15mila abitanti: sotto questa quota si rischia di prendere meno fondi e si passa dalle elezioni con il ballottaggio a quelle a turno unico. Insomma: la dimensione di un paese. A lanciare l’allerta sono il Csa, centro sociale autogestito officina Trenino 211, e anche un lettore, Gabriele Basili, per i quali la soluzione potrebbe essere la fusione con Fermo. Una scelta che in città non sembra avere tanti sostenitori. Ma tant’è. Basili sottolinea che con «la becera e ipocrita politica del “Mai sotto Fermo” non si va più da nessuna parte».

L’attenzione



Il Csa punta l’attenzione sulle case vuote, utilizzate per le vacanze durante la bella stagione, ma anche sul fatto che probabilmente tanti sangiorgesi hanno scelto di vivere nei centri limitrofi che sono, appunto, in crescita, e dove le case costano molto meno. «Porto San Giorgio - scrive il centro sociale - non è più nella lista regionale dei Comuni a vocazione turistica perché ha un basso numero di posti letto ufficiali? Fermo è in quella lista, nascondiamoci sotto la sua ala. Pazienza se il brodetto, invece che alla sangiorgese, diventerà alla fermana, ingoiamo questo rospo per salvare gli affari e persino la Bandiera Blu tornerà sul pennone. D’altra parte lo Stato non sembra intenzionato a tassare le rendite (si possono avere 4 case messe a reddito senza dover avere partita Iva) l’amministrazione locale non si preoccupa degli affitti a nero, sapendo che si riempiono di turisti. Per conoscere il numero bisognerebbe avere accesso ai dati sulle utenze domestiche, noi possiamo basare la stima su dati indiretti e aggregati, come quelli sui rifiuti: ci indicano che a Porto San Giorgio ci sono in percentuale più turisti nascosti al fisco di Firenze».



Il voto



«E ora, per capire se ci tocca in sorte la legge elettorale “dei piccoli”, basta la cifra di 15.699 abitanti e ricordarsi che nel decennio precedente abbiamo perso lo 0,5% medio all’anno, con un’accelerazione nel 2019 (-2.2%): 339 persone in meno in un anno, soprattutto a causa dell’emigrazione, in controtendenza con il resto della provincia che invece si spopola perché nascono pochi bambini. Alle prossime elezioni potremmo essere meno di 15mila. L’assessorato ai Servizi sociali gestisce forse l’unico mezzo di contrasto all’estromissione degli abitanti: è la legge regionale 431 di sostegno all’affitto. Grazie a questa forma di welfare sono stati erogati 100 contributi per casi di morosità: per ora 100 famiglie possono ancora rimanere in città, ma è un rimedio temporaneo, quando scadranno i contratti verranno estromessi».