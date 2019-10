Fermo, in auto senza assicurazione o revisione: è boom di infrazioni, fioccano le multe

FERMO - Crescono i controlli in strada su veicoli senza assicurazione o privi di revisione e i numeri sono allarmanti. Un’attività corposa, quella messa in campo in questa circostanza dal corpo di polizia locale di Sant’Elpidio a Mare nell’arco dell’anno, che negli ultimi giorni ha prodotti risultati di rilievo. Nei giorni scorsi, ad esempio, in un’ordinaria attività degli agenti, è stato individuato un soggetto alla guida di un mezzo che, oltre a mancare di copertura assicurativa, era anche privo di patente di guida, perché revocata. Al proprietario del veicolo è stato contestato l’incauto affidamento del mezzo per una sanzione di 400 euro.

La polizia locale ha poi individuato l’identità del conducente, di nazionalità straniera, grazie al permesso di soggiorno in suo possesso. Gli è stata quindi contestata la violazione dell’art. 193 del codice della strada, aver circolato in assenza di assicurazione. L’auto è stata sequestrata, ai fini della confisca amministrativa. L’uomo era recidivo. Già in passato, infatti, era stato fermato, sempre dai vigili elpidiensi, in occasione di un altro controllo. Anche in quell’occasione gli era stata contestata la guida senza patente e si era proceduto al sequestro del mezzo di proprietà.



Per lui dunque è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria. Nel complesso la polizia locale, guidata dal maggiore Stefano Tofoni, ha effettuato, dall’inizio del 2019, un ampio programma di prevenzione e tutela della sicurezza pubblica e di promozione del rispetto della legalità, intensificando in modo significativo l’attività di controllo su strada. Numeri alla mano, è piuttosto diffusa l’abitudine di circolare con mezzi privi di copertura assicurativa e di revisione. Solo nel mese di ottobre, la municipale ha sequestrato ben 6 veicoli perché senza assicurazione. Sono state ben 33, invece, le violazioni delle norme sulla revisione obbligatoria. Nella giornata di venerdì il conducente di un mezzo, anche questo non assicurato, ha anche tentato la fuga, non fermandosi all’alt intimato dagli agenti, impegnati in un presidio lungo una strada del territorio elpidiense. Pur non riuscendo a fermarlo, i vigili hanno però individuato modello dell’auto e targa, risalendo rapidamente al veicoli ed a chi lo conduceva.

L’iter

Dopo l’individuazione, il mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ed il conducente identificato ai fini della contestazione dell’illecito amministrativo commesso. «L’attività di controllo su strada è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza pubblica ed il rispetto della legalità – ricorda il sindaco di Sant’Elpidio a Mare Alessio Terrenzi – l’impegno della nostra polizia locale su questo fronte è massimo, non per mero spirito repressivo ma per fare in modo che tutti rispettino le regole, che si circoli nel rispetto della sicurezza propria e degli altri».

